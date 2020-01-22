Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'nı füzeyle vurduğunu açıkladı - Son Dakika

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'nı füzeyle vurduğunu açıkladı
6 saat önce
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'nı füzeyle vurduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:08 Kaynak: İHA
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'nı füzeyle vurduğunu açıkladı - TRABLUS
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