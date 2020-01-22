Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'nı füzeyle vurduğunu açıkladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'nı füzeyle vurduğunu açıkladı - Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'nı füzeyle vurduğunu açıkladı

6 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'nı füzeyle vurduğunu açıkladı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'nı füzeyle vurduğunu açıkladı, System.String[]

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'nı füzeyle vurduğunu açıkladı - TRABLUS

Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:08 Kaynak: İHA
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