Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Katar, Sudan ve Mağrip ülkelerine teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Katar, Sudan ve Mağrip ülkelerine teşekkür - Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Katar, Sudan ve Mağrip ülkelerine teşekkür

6 saat önce

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Arap Birliği'nin Libya konulu olağanüstü toplantısındaki desteği nedeniyle Katar, Sudan ve Mağrip ülkelerine teşekkür etti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden Katar, Sudan ve Mağrip ülkelerine teşekkür, System.String[]

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Arap Birliği'nin Libya konulu olağanüstü toplantısındaki desteği nedeniyle Katar, Sudan ve Mağrip ülkelerine teşekkür etti.

UMH'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Katar, Sudan ve Mağrip ülkelerine, Arap Birliği toplantısında Libya'ya desteklerinden ötürü şükranlarını sunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, desteğin içeriğine dair ayrıntıya yer verilmedi.

Mısır yönetiminin çağrısı üzerine, 31 Aralık'ta daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği, "Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması" yönünde karar almıştı.

Toplantıda konuşan Libya Daimi Temsilcisi Salih eş-Şemahi, Birliği, Libya konusunda çifte standart uygulamakla suçlayarak, sert şekilde eleştirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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