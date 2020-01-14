Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar: Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar: Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için... - Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar: Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için...

6 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar: Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar: Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için..., System.String[]

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar: Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus'un güneyinde toplanıyor

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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