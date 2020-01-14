Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar: Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için... - Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar: Hafter milisleri saldırılarına devam etmek için Trablus 'un güneyinde toplanıyor

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Son dakika: Ateşkesi imzalamayan Hafter'in milisleri saldırılara devam etmek için toplanıyor

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