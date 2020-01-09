Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika Dünya

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı

6 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı, System.String[]

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. UMH Başkanlık Konseyi yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çarşamba günü gerçekleştirdiği görüşmenin yakından takip edildiği ve "dost ülkelerin Libya'daki krize çözüm bulmak için attığı adımların memnuniyetle karşılandığı"nı bildirdi.


UMH, "Libyalıların malını, mülkünü, canını koruma ve demokratik bir devlet kurma" gücünde olduğunu belirterek Mutabakat Hükümeti'nin "barış, güven ve milli birliğin sağlanmasını istediği, siyasi çözüme her zaman inandığını" kaydetti.

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Türkiye, Rusya, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:36 
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