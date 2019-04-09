Son Dakika Haberleri: Libya Ulusal Ordusu Bir Kez Daha Trablus Havaliman'ını Vurdu

Libya Ulusal Ordusu Bir Kez Daha Trablus Havaliman'ını Vurdu

1 saat önce

Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'na (LNA) bağlı kuvvetler, bir kez daha Uluslararası Trablus Havalimanı'nı vurdu.

Libya Ulusal Ordusu Bir Kez Daha Trablus Havaliman'ını Vurdu, System.String[]
Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'na (LNA) bağlı kuvvetler, bir kez daha Uluslararası Trablus Havalimanı'nı vurdu.

Bölgedeki yerel basın, Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'na bağlı kuvvetlerin Uluslararası Trablus Havalimanı'nı vurduğunu aktardı. Hafter'e bağlı kuvvetler havalimanına dün de bir saldırı gerçekleştirmişti. - TRABLUS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:43 Kaynak: İHA

Halife Hafter, Libya, Trablus, 3. Sayfa
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