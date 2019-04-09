Libya Ulusal Ordusu Bir Kez Daha Trablus Havaliman'ını Vurdu
1 saat önce
Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'na (LNA) bağlı kuvvetler, bir kez daha Uluslararası Trablus Havalimanı'nı vurdu.
Halife Hafter
liderliğindeki Libya
Ulusal Ordusu'na (LNA) bağlı kuvvetler, bir kez daha Uluslararası Trablus
Havalimanı'nı vurdu.
Bölgedeki yerel basın, Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'na bağlı kuvvetlerin Uluslararası Trablus Havalimanı'nı vurduğunu aktardı. Hafter'e bağlı kuvvetler havalimanına dün de bir saldırı gerçekleştirmişti. - TRABLUS
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:43 Kaynak: İHA
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