Libya Ulusal Petrol Kurumu'na saldırı girişimi önlendi
23.11.2020 17:56
Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Trablus'taki karargaha silahlı bir grubun saldırı hazırlığında bulunduğu belirtildi.
Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Trablus'taki karargaha silahlı bir grubun saldırı hazırlığında bulunduğu belirtildi.Bir grup silahlı kişinin, Libya'nın NOC'ın Trablus'taki karargahına saldırmay teşebbüs ettiği bildirildi. Saldırı girişiminin güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu belirtildi. Sosyal medyada yayılan bir videoya göre saldırı düzenleyen grubun binanın önündeki yolu araçlarla kapattı. Videoda grubun bir üyesi olduğu belirtilen saldırganın, NOC Başkanı Mustafa Sanallah'ın istifasını talep ettiği bildirildi.
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