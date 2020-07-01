Libya Ulusal Petrol Kurumu: Petrol kesintilerinden doğan zarar 231 milyar dolar - Son Dakika

Libya Ulusal Petrol Kurumu: Petrol kesintilerinden doğan zarar 231 milyar dolar

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), petrol satışı yapılamamasından kaynaklanan toplam zararın, 2011 yılından bu yana 231 milyar doları geçtiğini açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), petrol satışı yapılamamasından kaynaklanan toplam zararın, 2011 yılından bu yana 231 milyar doları geçtiğini açıkladı.

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Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu NOC'un resmi internet sitesinde, ülkenin ham petrol gelirlerinin Trablusgarp, Fizan ve Sireneyka bölgeleri arasında paylaştırılması için yeni hesaplar açılacağına dair iddiaları yalanlayan yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen NOC Başkanı Mustafa Sanallah, bu söylentilerin, "NOC'un petrol üretiminin devam etmesine ilişkin uluslararası taraflarla yürüttüğü müzakerelerde yer almayan taraflarca dile getirildiğini" kaydetti.

Libya yerel basını ve bazı sosyal medya hesaplarında dün yapılan haber ve paylaşımlarda, ülkede petrol üretiminin normale dönmesi için petrol gelirlerini batı, doğu ve güney bölgeleri arasında paylaştırmak üzere uluslararası anlaşma sağlandığı ve bunun için üç ayrı yeni hesap açılacağı iddia edilmişti.

NOC'un Libya kanunları ve yönetmeliklerine bağlı kalacağını kaydeden Sanallah, "Libya halkının milli servetinin korunması, ülke çıkarlarına hizmet etmesi ve savaşın petrol alanlarından uzak durması için üretimin devam etmesi gerektiğini savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya'nın petrol geliri kaybı 231 milyar doları aştı

Açıklamada, 18 Ocak'tan bu yana petrol üretim kesintileri nedeniyle ortaya çıkan zararın 6 milyar doları aştığına işaret edilirken, "2011 yılından bu yana petrol satışı yapılamasından kaynaklanan toplam zararın ise 231 milyar doları geçtiğine" dikkat çekildi.

"Tüm petrol gelirlerinin kurumun aynı hesabına yatmaya devam edeceği" vurgulanan açıklamada, ülkenin doğusunda Halife Hafter nüfuzundaki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra bölgelerindeki petrol limanlarında mücbir sebep ilanının devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kurumun, "petrol sahalarının kapatılmasından sorumlu olan ülkelerle uluslararası gözetim eşliğinde görüşmelerini sürdürdüğü, görevlilere işlerinin başına dönmesi ve petrol üretiminin kademeli olarak başlamasına hazırlık için talimat verdiği" belirtildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden yalnızca bir gün önce, 18 Ocak'ta Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesinde bulunan Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki ihracat limanlarını kapatmıştı.

Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Ulusal Petrol Kurumu: Petrol kesintilerinden doğan zarar 231 milyar dolar - Son Dakika

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