Libya Ulusal Petrol Kurumu, Total ile petrol üretimini görüştü - Son Dakika
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Libya Ulusal Petrol Kurumu, Total ile petrol üretimini görüştü

25.03.2022 20:48
Libya Ulusal Petrol Kurumu, Total ile petrol üretimini görüştü

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, başkent Trablus'u ziyaret eden Fransız enerji şirketi Total heyeti ile bir araya geldi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, başkent Trablus'u ziyaret eden Fransız enerji şirketi Total heyeti ile bir araya geldi.

NOC'dan yapılan yazılı açıklamada, Total heyetiyle görüşmede, Libya'nın bazı bölgelerinde petrol arama çalışmalarının başlatılması ve petrol üretim oranlarının artırılması konularında mutabakata varıldığı belirtildi.

Karbon emisyonunun azaltılması ve yenilenebilir enerji konularında Total'in deneyiminin konuşulduğuna işaret edilen açıklamada, Libya'daki üniversitelerde petrol alanında eğitim verilmesi konusunda güncel durumun da değerlendirildiği ifade edildi.

Fransa'nın çokuluslu "süper büyük" petrol şirketi Total, Afrika'nın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya'da 1954'ten bu yana faaliyet yürütüyor.

Total şirketi, Libya hükümetinin onayıyla, 10 Aralık 2019'da ülkenin doğusundaki Sirte petrol havzasında bulunan imtiyazları satın almak için NOC ile bir anlaşma imzalamıştı.

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Tripoli, Petrol, Enerji, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Ulusal Petrol Kurumu, Total ile petrol üretimini görüştü - Son Dakika


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