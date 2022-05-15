Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkede petrol üretiminin artırılabileceğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkede petrol üretiminin artırılabileceğini açıkladı

15.05.2022 19:24
Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkede petrol üretiminin artırılabileceğini açıkladı

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, gerekli altyapı imkanlarının sağlanması halinde petrol üretimini artırabileceklerini açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, gerekli altyapı imkanlarının sağlanması halinde petrol üretimini artırabileceklerini açıkladı.

NOC'un Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mustafa Sanallah'ın İtalya Cumhurbaşkanlığı tarafından Sorrento şehrinde düzenlenen " Akdeniz'de Yeni Bir Jeopolitik, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Dönem İçin Avrupa Stratejisi" başlıklı foruma katıldığı belirtildi.

Sanallah, forumda yaptığı konuşmada, Libya'nın Avrupa'ya güvenli bir şekilde petrol ve doğal gaz sağlama kapasitesi olduğunu ifade ederek, "Küresel enerji krizi devam ederken bu konuda en güvenilir yatırım noktası Libya." ifadelerini kullandı.

Libya'nın Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olduğuna dikkati çeken Sanallah, gerekli altyapı imkanlarının sağlanması halinde petrol üretimini artırabileceklerini kaydetti.

Öte yandan Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn, 10 Mayıs'ya yaptığı açıklamada ülkesinin gelecek 5 yıla kadar petrol ve gaz üretimini artırma imkanının olmadığını söylemişti.

YORUMLAR
500
ABD'den Libya'daki petrol gelirleri için yeni mekanizma önerisi ABD'den Libya'daki petrol gelirleri için yeni mekanizma önerisi

Facebook, İtalya, Petrol, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkede petrol üretiminin artırılabileceğini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
19:17 İngiltere'de skandal yaratan olay! Ambulansı otoparka çekip cinsel birliktelik yaşadılar
19:15 Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu
19:10 Gelinin düğünde giydiği gelinlik olay yarattı, damat neye uğradığını şaşırdı
18:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye seçim talimatları verdiği iddia edildi! Haziranda meydanlara inecek
18:18 Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi
18:16 Etiler'de şaşkınlık yaratan gizem! Yol çökmesiyle ortaya çıkan yeraltı tünelinin çıkışı aranıyor
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
18:12 Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
17:40 Küme düşen Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım sosyal medyan tepki gösterdi: Bu hale getirenler utanın!
17:21 Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 19:31:23. #1.11#
SON DAKİKA: Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkede petrol üretiminin artırılabileceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement