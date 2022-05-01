Libya Ulusal Petrol Kurumu, Zeytuna Limanı'ndaki mücbir sebebi kaldırdı - Son Dakika

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), muhtemel bir çevre felaketini önleyebilmek için Zeytuna Limanı'ndaki mücbir sebebin kaldırıldığını bildirdi.

NOC, Facebook üzerinden konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Muhtemel bir çevre felaketini önleyebilmek için Zeytuna Limanı'ndaki mücbir sebebin kaldırıldığı aktarılan açıklamada, limandaki petrol tankerlerine yakıt sevkiyatına başlandığı ve kısa bir zaman sonra ihracatın devam edeceği belirtildi.

NOC dün yaptığı açıklamada, limandaki petrol depolama kapasitesinin yetersiz kaldığı ve bir çevre felaketinin yaşanmaması için bir an önce limanın ihracata başlaması gerektiği vurgulamıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'ından fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından gerçekleştiriliyor.