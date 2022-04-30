Libya Ulusal Petrol Kurumundan Zeytuna Limanı'nda çevre felaketi uyarısı - Son Dakika
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Libya Ulusal Petrol Kurumundan Zeytuna Limanı'nda çevre felaketi uyarısı

30.04.2022 20:55
Libya Ulusal Petrol Kurumundan Zeytuna Limanı'nda çevre felaketi uyarısı

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin doğusundaki Zeytuna Limanı'nda ihracatın askıya alınmasından ötürü bir çevre felaketi yaşanabileceğini bildirdi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin doğusundaki Zeytuna Limanı'nda ihracatın askıya alınmasından ötürü bir çevre felaketi yaşanabileceğini bildirdi.

NOC, Facebook üzerinden konuya dair yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, limandaki petrol depolama kapasitesinin yetersiz kaldığı ve ek depolama için bir an önce limanın ihracata başlaması gerektiği belirtildi.

Kurum, bu problemlerin Zeytuna Limanı'nda bir çevre felaketine sebep olabileceğini kaydetti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'ından fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından gerçekleştiriliyor.

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Facebook, Petrol, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Ulusal Petrol Kurumundan Zeytuna Limanı'nda çevre felaketi uyarısı - Son Dakika


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