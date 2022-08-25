Libya'nın günlük petrol üretimi 1 milyon 223 bin varile ulaştı

Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC), ülkedeki petrol üretiminin günlük 1 milyon 223 bin varil seviyesine ulaştığını bildirdi.

Konuya dair NOC'un resmi Facebook sayfasından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkedeki petrol üretiminin günlük 1 milyon 223 bin varil seviyesine ulaştığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Libya'da 17 Nisan'dan itibaren çeşitli bölgelerdeki güvenlik sorunları nedeniyle petrol sahalarındaki üretimde ve petrol ihraç edilen limanlardaki faaliyetlerde aksaklık yaşanıyordu.

Bu süreçte üç petrol sahasındaki günlük üretimin toplam 100 bin ila 200 bin varile kadar düştüğü bildirilmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 12 Temmuz'da Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulunu yeniden oluşturma çalışmaları kapsamında Mustafa Sanallah'ın yerine Ferhat Ömer bin Kıdara'yı görevlendirmişti. Ulusal Petrol Kurumunun yeni başkanı Bin Kıdara'nın 14 Temmuz'da görevi resmen teslim aldığı açıklanmıştı.

Libya Petrol Hilali bölgesinin ileri gelenleri, 16 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, 3 aydır kapalı olan petrol sahaları ve limanlarında yaşanan krizin sona erdiğini ve petrol ihracatının yeniden başladığını duyurmuştu.

Bin Kıdara da 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta öncesinde ortalama 870 bin varil seviyesinde olan günlük petrol üretiminin 1 milyon 25 bin varile ulaştığını bildirmişti.

Libya'da milli gelirin önemli bir kısmı ham petrolden sağlanıyor. Bir "baskı unsuru" olarak kullanılan petrol üretimindeki aksaklık ülkede geçim sıkıntısına yol açıyor.

Normal şartlarda günde 1,4 milyon varil ham petrol üreten Libya, 2025'e kadar üretimini 1,6 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.