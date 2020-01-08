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Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı...
29 dakika önce
Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı yapma hakkımız var"
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:58 Kaynak: AA
Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı yapma hakkımız var"
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