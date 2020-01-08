Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: 'Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı... - Son Dakika

Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı...

29 dakika önce

Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı yapma hakkımız var"

Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu:

Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı yapma hakkımız var"

Hükümet, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:58 Kaynak: AA
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