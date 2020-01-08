Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı...

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Anadolu Ajansı'na konuştu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Anadolu Ajansı'na konuştu. Libya UMH Başkanı Serrac: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı yapma hakkımız var." dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin, Libya için ateşkes çağrısı yaptı

İtalya Başbakanı Conte Hafter ile görüştü; Serrac ile de bir araya gelecek

Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor

İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu