Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: 'Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı... - Son Dakika

Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı...

6 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Anadolu Ajansı'na konuştu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Anadolu Ajansı'na konuştu. Libya UMH Başkanı Serrac: "Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı yapma hakkımız var." dedi.

Libya UMH Başkanı Serrac AA'ya konuştu: Meşru hükümet olarak herhangi bir ülke ile mutabakat zaptı...

Anadolu Ajansı, Hükümet, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:08 Kaynak: AA
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