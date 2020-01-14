Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü - Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ile bir araya geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Serrac ve Satterfield, bugün İstanbul'da iki ülkenin ortak çıkarlarının görüşüldüğü bir toplantı yaptı.