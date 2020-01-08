Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'dan Brüksel'de diplomasi trafiği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'dan Brüksel'de diplomasi trafiği - Son Dakika

Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'dan Brüksel'de diplomasi trafiği

6 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac başkent Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'dan Brüksel'de diplomasi trafiği, System.String[]

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac başkent Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

Serrac, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Serrac'ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile öğle saatlerinde gerçekleştirdiği görüşmesine ilişkin Konsey'den yapılan açıklamaya göre, taraflar Libya'da artan gerginliği ele aldı.

AB Konseyi Başkanı Michel, Libya'da askeri çözümün mümkün olmadığını vurgulayarak, Libya halkının kendi geleceğini inşa etmesi gerektiğini belirtti.

AB'nin Libya'da barışçıl ve siyasi çözüm için çabaları artıracağını kaydeden Michel, Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen süreci desteklediklerini ifade etti.

Michel, aynı zamanda UMH'nin Türkiye ile yaptığı mutabakatın üçüncü ülkelerin egemen haklarını ve Deniz Hukuku'nu ihlal ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği, Brüksel, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin, Libya için ateşkes çağrısı yaptı
İtalya Başbakanı Conte Hafter ile görüştü; Serrac ile de bir araya gelecek Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
00:48 Amerikalıların yüzde 71'i İran ile birkaç yıl içinde savaş çıkabileceğini düşünüyor - Son Dakika
00:37 Çubuk'ta özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı - Son Dakika
00:29 Antalya çift kol nakilli yusuf oğuz'un tırnakları uzamaya başladı - Son Dakika
00:29 Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü - Son Dakika
00:28 Alman polisi tarafından öldürülen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
00:06 İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
00:00 Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 00:52:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'dan Brüksel'de diplomasi trafiği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]