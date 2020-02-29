Libya UMH: BM kınamalarıyla Hafter milislerinin bombardımanları durmuyor - Son Dakika

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan kınamaların darbeci asker Halife Hafter'in saldırılarını durdurmaya yetmediği belirtildi.

Libya'nın meşru yönetimi UMH'nin sözcüsü Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada "BM'nin kınamaları, Hafter milisleri tarafından düzenlenen bombardımanları durduramadı, kendimizi savunma hakkını kullanmadıkça da duramayacak" ifadelerini kullandı.

Kununu, çetelerin sivil yerleşimleri bombalamasının tüm diyalog çabalarını başarısızlığa uğratma gayreti olduğuna dikkat çekti.

"Libya'nın geleceğinde barış olması için füze rampalarının susturulması ve sivillerden uzaklaştırılması şarttır" diyen Kununu, tüm vatandaşlara, lejyonerlerden ve Trablus'un güneyindeki işgalci çetelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Geçen perşembe BM Libya Misyonu, 12 Ocak'ta başlayan ateşkesin sürekli ihlal edilerek Mitiga Havalimanı ve başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerinin yoğun bombardımana maruz bırakılmasını kınayan bir açıklama yapmıştı.