Libya UMH: BM kınamalarıyla Hafter milislerinin bombardımanları durmuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya UMH: BM kınamalarıyla Hafter milislerinin bombardımanları durmuyor - Son Dakika

Libya UMH: BM kınamalarıyla Hafter milislerinin bombardımanları durmuyor

27 dakika önce

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan kınamaların darbeci asker Halife Hafter'in saldırılarını durdurmaya yetmediği belirtildi.

Libya UMH: BM kınamalarıyla Hafter milislerinin bombardımanları durmuyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan kınamaların darbeci asker Halife Hafter'in saldırılarını durdurmaya yetmediği belirtildi.

Libya'nın meşru yönetimi UMH'nin sözcüsü Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada "BM'nin kınamaları, Hafter milisleri tarafından düzenlenen bombardımanları durduramadı, kendimizi savunma hakkını kullanmadıkça da duramayacak" ifadelerini kullandı.

Kununu, çetelerin sivil yerleşimleri bombalamasının tüm diyalog çabalarını başarısızlığa uğratma gayreti olduğuna dikkat çekti.

"Libya'nın geleceğinde barış olması için füze rampalarının susturulması ve sivillerden uzaklaştırılması şarttır" diyen Kununu, tüm vatandaşlara, lejyonerlerden ve Trablus'un güneyindeki işgalci çetelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Geçen perşembe BM Libya Misyonu, 12 Ocak'ta başlayan ateşkesin sürekli ihlal edilerek Mitiga Havalimanı ve başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerinin yoğun bombardımana maruz bırakılmasını kınayan bir açıklama yapmıştı.

Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:08 Kaynak: AA
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