Libya UMH Dışişleri Bakanı Seyyale: "Türkiye sivilleri korumak için Libya'ya geldi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya UMH Dışişleri Bakanı Seyyale: 'Türkiye sivilleri korumak için Libya'ya geldi' - Son Dakika

Libya UMH Dışişleri Bakanı Seyyale: "Türkiye sivilleri korumak için Libya'ya geldi"

6 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale, Türkiye'nin başkent Trablus'taki sivilleri korumak için Libya'ya geldiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin Libya'daki varlığı sahada dengeleri sağlıyor.

Libya UMH Dışişleri Bakanı Seyyale:

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale, Türkiye'nin başkent Trablus'taki sivilleri korumak için Libya'ya geldiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin Libya'daki varlığı sahada dengeleri sağlıyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 43. oturumu için UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac ile İsviçre'nin Cenevre kentine gelen Seyyale, ülkesindeki son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Seyyale, BM Cenevre Ofisi'ndeki toplantıda, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e tepki gösterdi.

"Hafter masayı devirdi ve Trablus'a karşı askeri harekat başlattı." diyen Seyyale, Hafter güçlerinin başkentin göbeğinde sivil ve sivil altyapıları hedef aldığını anımsattı.

Seyyale, UMH'nin uzlaşmacı bir hükümet olduğunu vurgulayarak, Abu Dabi ve Palermo'da taraflar arasında yapılan görüşmelerde ulaşılan barış anlaşmalarının tamamının Hafter tarafından ihlal edildiğine dikkati çekti.

Hafter'in ayrıca petrol sahalarını kapattığını, Libya ekonomisine darbe vurduğunu anlatan Seyyale, ancak bu konuda suçu Libya'daki kabilelere yıktığını belirtti.

"Türkiye dengeleri sağlıyor"

Seyyale, "Türkiye neden Libya'da?" sorusuna ise "Türkiye Trablus'taki sivilleri korumak için Libya'ya geldi. Türkiye olmasaydı şu anki pozisyonumuzda olmamız mümkün olamayacaktı. Türkiye'nin Libya'daki varlığı sahada dengeleri sağlıyor." yanıtını verdi.

"Hafter milisleri çekilsin" çağrısı

Seyyale, Trablus'u tehdit eden tüm güçlerin derhal geri çekilmesi çağrısında bulunarak, "Bu güçler silahlarıyla oradalar ve biz bu silahların nereden geldiğini biliyoruz. Trablus'un yerleşim yerlerini tehdit etmemek için geri çekilmek zorundalar." değerlendirmesinde bulundu.

Cenevre'deki 5+5 formatındaki askeri komite toplantıları ve daha önce BM tarafından 26 Şubat'ta başlayacağı duyurulan Libya konulu siyasi müzakerelere ilişkin ise Seyyale, "(Cenevre'deki heyetimiz) Hafter güçlerinin şu anda bulundukları pozisyonlardan çekilmeleri konusunda ısrar ediyor." şeklinde konuştu.

Seyyale, Hafter güçlerinin Trablus'un merkezine birkaç kilometre uzaklıkta olduğu ve her an merkeze saldırabilecekleri uyarısında bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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