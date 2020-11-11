Libya, Umman ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Libya, Umman ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

11.11.2020 14:33
Libya, Umman ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebi ile Umman'da 5, Libya'da 13, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi daha hayatını kaybederken, Katar'da 224 kişiye virüs teşhisi koyuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebi ile Umman'da 5, Libya'da 13, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2 kişi daha hayatını kaybederken, Katar'da 224 kişiye virüs teşhisi koyuldu.

Umman Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 302 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Son rakamlarla can kaybının 1321, vaka sayısının 119 bin 186, iyileşen sayısının ise 109 bin 663'e ulaştığı aktarıldı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 875 kişinin enfekte olduğu, 586 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 970'e, vakaların 70 bin 885'e, iyileşenlerin 42 bin 98'e çıktığı kaydedildi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 2 kişi daha hayatını kaybetti, 1214 kişide virüs tespit edildi, 741 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 520'ye, vaka sayısının 145 bin 599'a çıktığı ülkede hastalığı atlatanların sayısı 140 bin 442 oldu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 224 yeni vaka tespit edildiği, 193 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 134 bin 887'ye, iyileşenlerin de 131 bin 926'ya çıktığı bildirildi. Ülkede şimdiye kadar 233 kişi salgın sebebiyle yaşamını yitirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Umman, Ölü, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Libya, Umman ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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