Libya, Ürdün, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Libya, Ürdün, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 570, Ürdün'de 79, Kuveyt'te 615, Katar'da 215 oldu.

Libya, Ürdün, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 570, Ürdün'de 79, Kuveyt'te 615, Katar'da 215 oldu.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 509 yeni vaka tespit edildiği ve 440 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 570'e, vaka sayısının 35 bin 717'ye, iyileşen hasta sayısının da 20 bin 334'e çıktığı aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha vefat ettiği, 549 yeni vaka tespit edildiği, 177 kişinin ise hastalığı atlattığı belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybı 79'a, vaka sayısı 13 bin 650'ye ve sağlığına kavuşanların sayısı 4 bin 934'e ulaştı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin vefat ettiğini ve 411 kişide virüs tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede toplam can kaybının 615'e, vaka sayısının 106 bin 87'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 701 artarak 97 bin 898 olduğu ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise salgında bir kişinin daha hayatını kaybettiği, 205 yeni vakaya rastlandığı, 197 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 215'e, vaka sayısının 126 bin 164'e, iyileşen hasta sayısının ise 123 bin 108'e yükseldiği aktarıldı.

Kuveyt, Katar, Ürdün, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 20:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya, Ürdün, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti
Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı         
20:26
Korona bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddeden yaşlı adam, evinde ölü bulundu Korona bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddeden yaşlı adam, evinde ölü bulundu         
19:28
Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi         
18:42
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı         
17:28
Galatasaray'ın gündemindeki Ivanov, sarı kırmızılıları takip etmeye başladı Galatasaray'ın gündemindeki Ivanov, sarı kırmızılıları takip etmeye başladı         
16:55
Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
16:17
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı         
09:27
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 20:47:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya, Ürdün, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei