Libya ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1715'e, Filistin'de 1918'e yükseldi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 15 kişinin hayatını kaybettiği, 659 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 1715'e, vakaların 111 bin 124'e, sağlığına kavuşanların sayısının 88 bin 930'a çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde toplam 10 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 497 kişinin enfekte olduğunu bildirdi.

Açıklamada, Filistin genelinde salgında can kaybının 1918'e, vakaların 172 bin 896'ya, iyileşenlerin sayısının da 160 bin 190'a yükseldiği kaydedildi.