Libya ve Malta hükümetleri ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve düzensiz göçle mücadele alanında iş... - Son Dakika

Libya ve Malta hükümetleri ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve düzensiz göçle mücadele alanında iş...
Libya ve Malta hükümetleri ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.
Libya ve Malta hükümetleri ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve düzensiz göçle mücadele alanında iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 04:23 Kaynak: AA
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