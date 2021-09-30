Libya ve Nijerli yetkililer, iki ülke arasındaki düzensiz göç krizini değerlendirdi - Son Dakika

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile düzensiz göç krizini görüştü.

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyarette bulunmak üzere Nijer'e giden Dibeybe, başkent Niamey'de Bazum ile bir araya geldi.

Ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve yatırım fırsatlarının ele alındığı görüşmede, taraflar, Libya-Nijer Yüksek Komitesinin kurulması konusunda anlaştı ancak komitenin görevine ilişkin bilgi verilmedi.

Görüşmede ayrıca, Nijer-Libya sınır hattındaki düzensiz göç sorunu masaya yatırıldı. Dibeybe, sınırların korunmasının, kaçınılmaz bir görev olduğunu ifade etti.

Libya ile Nijer arasındaki sınır bölgesi, pek çok düzensiz göçmen için hareket noktası olarak görülüyor. Göçmenler, Libya'ya giriş yaptıktan sonra Trablus üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.