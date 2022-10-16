Bakanların Libya ve Sırbistan arasında enerji, sağlık, eğitim, ekonomi ve siyaset konularındaki gelişmeleri de görüştüğü aktarıldı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, resmi ziyaret kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'a gelen Menguş'un Sırbistanlı mevkidaşı Selakovic ile bir araya geldiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Libya ve Sırbistan dışişleri bakanları, Trablus'ta yeniden büyükelçilik açılmasını görüştü - Son Dakika

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