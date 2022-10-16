Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, Sırbistan'ın Trablus büyükelçiliğinin yeniden açılmasını görüştü.
Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, resmi ziyaret kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Menguş'un Sırbistanlı mevkidaşı Selakovic ile bir araya geldiği bildirildi.
Görüşmede, Tunus'ta görevlerini sürdüren Sırbistan'ın Trablus büyükelçiliği çalışanlarının Libya'ya geri dönmeleri konusu ele alındı.
Bakanların Libya ve Sırbistan arasında enerji, sağlık, eğitim, ekonomi ve siyaset konularındaki gelişmeleri de görüştüğü aktarıldı.
2011 yılında Muammer Kaddafi rejiminin yıkılması sürecinde yabancı temsilcilikler Tunus'a taşınmıştı. Son yıllarda ise bazı yabancı temsilcilikler Trablus'a döndü.
Son Dakika › Güncel › Libya ve Sırbistan dışişleri bakanları, Trablus'ta yeniden büyükelçilik açılmasını görüştü - Son Dakika