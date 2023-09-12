Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti - Son Dakika

Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti

Son Güncelleme: 12.09.2023 07:39

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyacak üç nakliye uçağından ilkinin Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.

Libya'yı da vuran Daniel Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ülkede 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 7 binden fazla insan ise kayboldu. Libya Başbakanı Dibeybe de, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısı yaptı. Bunun üzerine Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyacak üç nakliye uçağından ilkinin Ankara'dan hareket etti.

Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti

ANKARA'DAN HAVALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, Türkiye'nin yardım elini bölgeye ulaştırmak üzere hazırlıklarını tamamladığı belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla arama kurtarma ekiplerini Libya'ya taşıyacak üç adet nakliye uçağından ilkinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan bölgeye hareket ettiği bilgisi verildi. Libya halkına "geçmiş olsun" dileklerinin iletildiği açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendi.

Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti

168 PERSONEL, 2 ARAÇ VE 2 BOT GÖNDERİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında ise şunları kaydetti: "Libya'ya 3 kargo uçağını 4'er saat arayla planladık. İlk kargo uçağımız birazdan hareket edecek, şu anda havalimanında. İlk uçakta yaklaşık 168 arama kurtarma ekibimizle beraber 2 orta tonajlı arama kurtarma aracı ve 2 kurtarma botumuzla beraber hazır durumda. Bu ilk etapta yapacağımız yardımlar. İnşallah hemen devamında iki uçakla beraber yine yeteri miktarda çadır, battaniye, gıda kolisi, hijyen kolisi, jeneratör ve diğer ekipmanlarla beraber hareket edecekler. Üçüncü uçakta da yine yeteri sayede personelimiz Libya'da olacak."

Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti

Operasyonun, Milli Savunma Bakanlığına bağlı kargo uçaklarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Memiş, "Sağlık Bakanlığımız, Emniyet, Jandarma, Kızılayımız ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bu operasyonu birlikte yürüteceğiz. Ekiplerimiz birazdan yola çıkacak. Türkiye'nin, Türk devletinin, Türk milletinin yardım elini dost ve kardeş Libya halkına uzatacağız." dedi.

Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti
Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti - Son Dakika
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