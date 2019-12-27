(Libya'ya asker gönderilmesi) Askeri kaynaklar, TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman... - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Libya'ya asker gönderilmesi) Askeri kaynaklar, TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman... - Son Dakika

(Libya'ya asker gönderilmesi) Askeri kaynaklar, TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman...

6 saat önce

(Libya'ya asker gönderilmesi) Askeri kaynaklar, TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

(Libya'ya asker gönderilmesi) Askeri kaynaklar, TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman..., System.String[]

( Libya'ya asker gönderilmesi) Askeri kaynaklar, TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Libya, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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