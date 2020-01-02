Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi. - Son Dakika
Son Dakika Politika Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi. - Son Dakika

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi.

6 saat önce

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi., System.String[]

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi. - ANKARA

Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:38 Kaynak: İHA
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