Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu - Son Dakika Dünya

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da konuşlanmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu, System.String[]

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Genel Kurulu perşembe günü olağanüstü toplanacak.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 2 Ocak Perşembe olağanüstü toplantıya çağırdı. Başkan Şentop çağrı yazısında, "Anayasa'nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7'nci maddelerine göre Genel Kurulun toplantıya çağrılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu sebeple 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu toplantıya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:47 
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