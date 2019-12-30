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Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da konuşlanmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Meclis Genel Kurulu perşembe günü olağanüstü toplanacak.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 2 Ocak Perşembe olağanüstü toplantıya çağırdı. Başkan Şentop çağrı yazısında, "Anayasa'nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7'nci maddelerine göre Genel Kurulun toplantıya çağrılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu sebeple 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu toplantıya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:47
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