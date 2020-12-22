Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi - Son Dakika

Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi

22.12.2020 20:31

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tezkerede, Libya'da Şubat 2011'de meydana gelen olayları takip eden süreçte demokratik kurumların inşa edilmesine yönelik çabaların artan silahlı çatışmalar nedeniyle akamete uğradığı, ülkede parçalanmış bir yapı ortaya çıktığı hatırlatıldı.

Libya Siyasi Anlaşması kapsamında oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2259 (2015) sayılı kararı uyarınca uluslararası toplum tarafından Libya'yı temsil eden tek ve meşru hükümet olarak tanındığına işaret edilen tezkerede, BMGK'nin 2259 sayılı kararının, Libya Siyasi Anlaşması'nın uygulanması ile UMH dahil söz konusu anlaşmada atıfta bulunulan Libya kuruluşlarının desteklenmesine çağrıda bulunduğu belirtildi.

Tezkerede, Libya Siyasi Anlaşması'nda yeri bulunmayan, bu çerçevede hem ulusal hem uluslararası bakımdan gayrimeşru nitelik taşıyan sözde Libya Ulusal Ordusu'nun, 4 Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek ve UMH'yi devirmek hedefiyle başlattığı, sivilleri ve sivil altyapıyı da hedef alan, Libya'nın bütünlüğü ve istikrarını tehdit eden, DEAŞ, El-Kaide ve diğer terör örgütleri, yasa dışı silahlı gruplar ile yasa dışı göç ve insan ticareti için uygun ortam oluşturan saldırıları üzerine UMH'nin Aralık 2019'da Türkiye'den destek talebinde bulunduğu ifade edildi.

"Türkiye Libya'da kalıcı ateşkesin tesisine güçlü desteğini sürdürüyor"

Müteakip süreçte UMH'nin, ülkenin bütünlüğüne kasteden bu saldırıları durdurduğu, böylece Libya'nın Türkiye ve tüm bölge için güvenlik riski teşkil edecek bir kaosa ve istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlendiği, ülkede BM'nin kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin önünün açılabildiği vurgulanan tezkerede şunlar kaydedildi:

"Türkiye, BM öncülüğünde ilgili BMGK kararları çerçevesinde uluslararası meşruiyet kapsamında yürütülen, Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına, ülkede kalıcı bir ateşkesin tesisine, ulusal uzlaşıyı sağlayacak siyasi diyalog çabalarına güçlü desteğini sürdürmektedir. Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve yürürlüğe giren Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile daha da gelişen iki ülke arasındaki tarihi, siyasi ve ekonomik köklü ilişkiler dikkate alındığında, Libya'da ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin devamı ile bu sürecin sonucunda barışın tesisi ve istikrarın sağlanması Türkiye açısından büyük öneme haizdir."

Türkiye'nin, bu kapsamda Libya ile imzalanan ve yürürlüğe giren Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya'nın güvenliğine katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık desteğine devam ettiği anlatılan tezkerede, gelinen aşamada Libya'da kalıcı ateşkesin ve siyasi diyalog sürecinin sonuçlandırılması ve kurumların birleştirilmesinin henüz mümkün olamadığına işaret edildi.

Sözde Libya Ulusal Ordusu'nun, dış güçlerin desteğiyle Libya'nın orta ve doğu bölgelerindeki askeri tahkimatının sürdüğüne dikkat çekilen tezkerede, BM himayesinde yürütülen askeri ve siyasi görüşmelerin sonuçlanmasını teminen çatışmaların yeniden başlamasının önlenmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

"Tüm bölge için neşet eden risk ve tehditler devam ediyor"

Bu kapsamda, ülkeden Türkiye dahil tüm bölge için neşet eden risk ve tehditlerin devam ettiği, sözde Libya Ulusal Ordusu'nun saldırılarının ve çatışmaların yeniden başlaması halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika'daki çıkarlarının olumsuz etkileneceğine yer verilen tezkereye, şöyle devam edildi:

"Bu mülahazalarla Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, UMH tarafından talep edilen desteği sürdürmek, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için TBMM kararıyla verilen iznin süresinin 2 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatılması hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."

Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi
Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi
Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi
Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi

Türkiye, Libya, Asker, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi - Son Dakika


Son Dakika

Dev altın keşfinin ardından Gübretaş'ta dikkat çeken değişim! Maden Yatırımları Genel Müdürlüğüne Mahmut Karaman atandı Son Dakika: Türkiye'de 22 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 251 kişi vefat etti, 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Bir ay içinde anne, baba ve oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et
İbo Show'un 7. bölüm konukları belli oldu! Birbirinden ünlü isimler programa renk katacak İbo Show'un 7. bölüm konukları belli oldu! Birbirinden ünlü isimler programa renk katacak         
20:13
Beşiktaş'ın gündemindeki Cenk Tosun'a Feyenoord talip oldu Beşiktaş'ın gündemindeki Cenk Tosun'a Feyenoord talip oldu         
19:58
Türk askerinin Libya'daki görev süresini 18 ay uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi Türk askerinin Libya'daki görev süresini 18 ay uzatan tezkere TBMM'de kabul edildi         
19:33
Son Dakika! AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına AK Parti'den ilk açıklama: Gerekçeli kararı hukuk sistemi değerlendirir Son Dakika! AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına AK Parti'den ilk açıklama: Gerekçeli kararı hukuk sistemi değerlendirir         
18:57
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" sözlerine Soylu'dan tepki: Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol         
18:28
Türk Telekom'da bir gol daha! Galatasaray, Göztepe karşısında farkı açıyor Türk Telekom'da bir gol daha! Galatasaray, Göztepe karşısında farkı açıyor         
17:57
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu         
14:35
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı         
12:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
At yarışı izlemeye gelen seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 20:39:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei