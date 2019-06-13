Son Dakika Haberleri: Libya'ya komşu ülkelerden 'siyasi çözüm' vurgusu
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Libya'ya komşu ülkelerden 'siyasi çözüm' vurgusu

2 saat önce

Libya'ya komşu ülkeler Tunus, Cezayir ve Mısır'ın dışişleri bakanları, başkent Tunus'ta düzenledikleri basın toplantısında, krizin tek çözüm yolunun siyasi olduğu vurgusu yaptı.

Libya'ya komşu ülkelerden 'siyasi çözüm' vurgusu, System.String[]
Libya'ya komşu ülkeler Tunus, Cezayir ve Mısır'ın dışişleri bakanları, başkent Tunus'ta düzenledikleri basın toplantısında, krizin tek çözüm yolunun siyasi olduğu vurgusu yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:08 
Cezayir, Tunus, Mısır, Libya, Ekonomi
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