Libya'ya komşu ülkelerden 'siyasi çözüm' vurgusu
2 saat önce
Libya'ya komşu ülkeler Tunus, Cezayir ve Mısır'ın dışişleri bakanları, başkent Tunus'ta düzenledikleri basın toplantısında, krizin tek çözüm yolunun siyasi olduğu vurgusu yaptı.
Libya
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:08
'ya komşu ülkeler Tunus
, Cezayir
ve Mısır
'ın dışişleri bakanları, başkent Tunus'ta düzenledikleri basın toplantısında, krizin tek çözüm yolunun siyasi olduğu vurgusu yaptı.
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