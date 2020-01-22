Libya'ya komşu ülkelerin dışişleri bakanları Cezayir'de toplanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'ya komşu ülkelerin dışişleri bakanları Cezayir'de toplanacak - Son Dakika

Libya'ya komşu ülkelerin dışişleri bakanları Cezayir'de toplanacak

6 saat önce

Cezayir, yarın Libya'nın 6 komşusu ile Mali'nin bir araya geleceği toplantıya ev sahipliği yapacak.

Libya'ya komşu ülkelerin dışişleri bakanları Cezayir'de toplanacak, System.String[]

Cezayir, yarın Libya'nın 6 komşusu ile Mali'nin bir araya geleceği toplantıya ev sahipliği yapacak.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplantıya komşu ülkeler Cezayir, Mısır, Tunus, Sudan, Çad ve Nijer'in Dışişleri Bakanlarının katılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu ülkelere ek olarak Libya'nın komşusu olmayan Mali'nin de "krizden etkilenmesi" nedeniyle toplantıda yer alacağı aktarıldı.

Cezayir'in girişimiyle düzenlenecek toplantının, Libya'nın komşu ülkeleri ile uluslararası aktörler arasında koordine ve istişareyi destekleme çabaları kapsamında gerçekleştirileceğine işaret edilen açıklamada, "Libyalı taraflar arasında kapsamlı diyalog yoluyla krize siyasi çözüm bulma konusunda Libyalılara eşlik etmek istendiği" kaydedildi.

"Toplantı ile kardeş ülke Libya'nın içinde bulunduğu zor şartların üstesinden gelebilmesini, istikrar ve güven içinde bir kurum devleti olmasını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, toplantıda Libya'daki son gelişmeler ile uluslararası çabaların sonuçlarının ele alınacağı ve yabancı müdahalesinden uzak, Libyalıların kendi sorunlarını kendilerinin çözmesinden yana olunduğu vurgulandı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 20 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konferansında yaptığı konuşmada, Libya krizine çözüm bulunması için taraflar arasında bir diyalog sürecine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söylemişti.

Cezayir, 2015'te de Suheyrat Antlaşması öncesi Libyalı taraflar arasında yoğun ara buluculuk rolü üstlenmiş ve başarılı olmuştu.

Cezayir, Nijer, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:18 Kaynak: AA
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