Libya'ya traktör ihracatı başladı - Son Dakika
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Libya'ya traktör ihracatı başladı

20 dakika önce

Türk traktör firması Mehmet Şimşeker, Afrika kıtasına traktör satışına başladı.

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Türk traktör firması Mehmet Şimşeker, Afrika kıtasına traktör satışına başladı. Libya merkezli El Jadidah firması ile arasında resmi temsilcilik anlaşması imzalandı. Kaddafi döneminden bu tarafa Libya'da kullanılan 290 serisi model, efsane traktör olarak biliniyordu. Türkiye'de 1998 yılında üretimi durdurulan 290 serisi Libyalı çiftçilerinden tam not almıştı. Bir tarım ülkesi olan Libya için bu model, Türkiye'de Mehmet Şimşeker adı altında yeniden üretilmeye başlandı.


İlk siparişler Libya'ya vardı


Libya coğrafyasına en uygun model 85 beygir gücünde olan Mehmet Şimşeker 290 modelinin ihracatına Ocak ayında başlandı. Libya'nın bir tarım ülkesi olması sebebiyle bu traktöre yeniden ihtiyaç duyuldu.


Bunun üzerine Al Jadidah ve Şimşeker firması arasında son 1 yıldır müzakereler başladı ve görüşmeler neticesinde Al Jadıdah firması Mehmet Şimşeker markasıyla Libya için yetkili distribütörlük antlaşması yaptı. Anlaşma çerçevesinde ilk siparişler Libya'ya gönderildi. Firma sahibi Mehmet Şimşeker, "Böyle karışıklık olmasına rağmen Libya'da hayat devam ediyor. Şu an bu ülkeye traktör ihraç eden tek firmayız. Bundan sonra da aylık periyotlar halinde ihracatımız devam edecek ve diğer Afrika ülkelerinden de markamıza oldukça yoğun ilgi var, o ülkelerle de distribütörlük görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.


Gana'nın siparişleri de yola çıkıyor


Mehmet Şimşeker diğer bir Afrika ülkesi olan Gana'ya da distribütörlük verdiklerini, yakında zamanda aldıkları siparişleri teslim etmek için sevkiyata başlayacaklarını söyledi. Şimşeker, diğer Afrika ülkelerinde ise çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Afrika, Libya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
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