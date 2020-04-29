Libya'ya uygulanan silah ambargosunu denetleyecek 'irini' operasyonu başladı

Haber Yayın Tarihi:

Dünyanın merak ettiği lider Kim Jong-un'un zırhlı zevk treni!

Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu

Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var