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Libya'ya uygulanan silah ambargosunu denetleyecek 'irini' operasyonu başladı
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletlerin (BM) silah ambargosunun denetlenmesi için başlattığı "İrini Operasyonu"nun aktif hale geldiğini duyurdu. Üye ülkeler İrini Operasyonu konusunda 31 Mart tarihinde mutabakata varmıştı.
Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletlerin (BM) silah ambargosunun denetlenmesi için başlattığı "İrini Operasyonu"nun aktif hale geldiğini duyurdu.
Üye ülkeler İrini Operasyonu konusunda 31 Mart tarihinde mutabakata varmıştı.
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29.04.2020 23:21:41. #1.13#
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