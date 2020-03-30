Libya, yeni tip koronavirüs endişesiyle 500'e yakın tutukluyu serbest bıraktı - Son Dakika

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında 466 tutukluyu serbest bıraktı.

UMH Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yargı makamları başkent Trablus'ta şartlı tahliyeye uygun durumdaki 466 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı, açıklamasında, hapishanelerdeki kalabalık nüfusun azaltılmasına yönelik, "yaşlılar, hasta mahkumlar ve cezasının yarısından fazlasını infaz etmiş mahkumların serbest bırakılması" gibi önlemleri yakında uygulamaya koyacaklarını aktardı.

Libya, çatışmaların getirdiği sınırlı insan trafiğiyle dünya çapındaki koronavirüs salgınından şu ana kadar 8 vakayla az etkilenen ülkeler arasında. Libya'da UMH, ülke genelinde koronavirüs salgınına karşı 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması getirdi.

İnsan hakları örgütünden övgü

ABD merkezli İnsan Hakları Gözlem evi (HRW) Libya hükümetinin tutuklulara yönelik adımını memnuniyetle karşıladıklarını ancak yetkililerin ülkede geniş çaplı bir salgını engellemek için daha çok tedbir almaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.

HRW, yazılı açıklamasında, "Libya makamlarının Avrupa'ya gitmek için Libya'ya gelen düzensiz göçmenlerin tevkif edildiği merkezlerde ve savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş Libyalılar arasında salgının yayılmasını önlemeye hazırlık yapmaya ihtiyaç duyduğunun" altını çizildi.

HRW Libya Araştırmacısı Hanan Salah, açıklamada, "Kovid-19 pandemisi Libya'da yayılırsa sağlık sisteminin yüksek sayıdaki hastalarla baş edemeyeceği" uyarısını yaptı.

Hafter saldırılarına devam ediyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs salgınına karşı yapılan ateşkes çağrılarına rağmen başkent Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Hafter milislerinin geçen hafta başkent Trablus'un güneyindeki 420 mahkumun bulunduğu Ayn Zara Hapishanesi'ne roketle düzenlediği saldırıda 3 çalışanın yaralandığı bildirilmişti.

UMH, başkentteki sivil noktalara yönelik saldırıları engellemek için Barış Fırtınası isimli bir harekat başlatmıştı.

Başkentin güneyindeki farklı cephe hatlarında ve başkentin yaklaşık 200 kilometre doğusu Misrata kentinin açıklarında Hafter milisleri ve UMH güçleri arasında şiddetli çatışmalar aralıklarla devam ediyor.