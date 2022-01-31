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Libya yol projeleri için Mısır şirketleriyle anlaştı - Son Dakika

Libya yol projeleri için Mısır şirketleriyle anlaştı

31.01.2022 21:06
Libya yol projeleri için Mısır şirketleriyle anlaştı

Libya yönetimi, Trablus üçüncü çevre yolunun tamamlanması ve "Ubari-Gat" ile "Ecdabiya-Calu" yolları bakım ve genişletme projeleri için 3 Mısır şirketiyle sözleşme imzaladı.

Libya yönetimi, Trablus üçüncü çevre yolunun tamamlanması ve "Ubari-Gat" ile "Ecdabiya-Calu" yolları bakım ve genişletme projeleri için 3 Mısır şirketiyle sözleşme imzaladı.

Başkent Trablus'ta düzenlenen imza törenine, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Merkez Bankası Başkanı es-Sıddık el-Kebir ve bazı bakanlar katıldı.

Mısırlı şirketlerle sözleşmeleri imzalayan Başbakan Dibeybe, törende yaptığı konuşmada, 2011'de başlayan devrim nedeniyle çalışmalarına ara verilen Trablus üçüncü çevre yolunu tamamlama projesini başlattıklarını söyledi.

Dibeybe, ülkenin güney, batı ve doğusunda elektrik, kanalizasyon ve yol projelerini hayata geçirmek için Mısır şirketleriyle irtibata geçtiklerini dile getirdi.

Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ise Mısır şirketleriyle yapılan sözleşmelerin, Libya'nın yeniden imarı için önemli olduğunu ifade etti.

Söz konusu projeleri hayata geçirecek olan Mısır şirketlerinin, Orascom İnşaat, Hasan Allamoğulları ve Rowad Modern Mühendislik olduğu belirtildi.

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Tripoli, Ubari, Mısır, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya yol projeleri için Mısır şirketleriyle anlaştı - Son Dakika


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