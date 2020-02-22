Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, toplantıya kimlerin katılacağını bilmedikleri... - Son Dakika

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Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, toplantıya kimlerin katılacağını bilmedikleri...
6 saat önce
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, toplantıya kimlerin katılacağını bilmedikleri için Cenevre'ye gitmeyeceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:26 Kaynak: AA
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, toplantıya kimlerin katılacağını bilmedikleri için Cenevre'ye gitmeyeceklerini söyledi.
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