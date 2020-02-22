Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, toplantıya kimlerin katılacağını bilmedikleri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, toplantıya kimlerin katılacağını bilmedikleri... - Son Dakika

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, toplantıya kimlerin katılacağını bilmedikleri...

6 saat önce

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, toplantıya kimlerin katılacağını bilmedikleri için Cenevre'ye gitmeyeceklerini söyledi.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, toplantıya kimlerin katılacağını bilmedikleri..., System.String[]

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, toplantıya kimlerin katılacağını bilmedikleri için Cenevre'ye gitmeyeceklerini söyledi.

Cenevre, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç şehidimiz var
Yemek artıklarını sokak köpeklerine götüren 4 çalışan işten kovuldu Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 22:02:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, toplantıya kimlerin katılacağını bilmedikleri... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]