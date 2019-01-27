Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı İhvan'dan Ayrıldı
28 dakika önce
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan (İhvan) ayrıldığını açıkladı.
Libya
Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, Müslüman Kardeşler Teşkilatı
'ndan (İhvan) ayrıldığını açıkladı.
Meşri, Libya'da bir özel televizyon kanalında yayımlanan görüntülü mesajında, ulusal, düşünsel ve siyasi gereksinimler ile fikirlerini açıkça ifade edebilmek ve Libyalılara karşı daha şeffaf olmak için İhvan'dan ayrıldığını belirtti.
İhvan'ın siyasi kanadı Adalet ve Bina Partisi'ndeki siyasi çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Meşri, Libyalıları ülkenin birliğini baltalamak için kullanılabilecek isimler ve ideolojilerden uzak durmaya çağırdı.
Libya'da 1960'larda örgütlenen İhvan, Muammer Kaddafi
rejiminin devrilişine kadar yasaklıydı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:41 Kaynak: AA
Erkan Kolçak Köstengil, Eşi Cansu Tosuna Süpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi
Son Dakika! Bakan Dönmez: Valiliklere Talimat Gönderip Okul ve Mesai Saatleri ile İlgili Düzenleme İstedik
Polisin Siyah Çorap Giymesi Zorunlu Oldu
CHP'de İzmir Adayı Olarak Tunç Soyer'in İsmi MYK'ya Sunuldu