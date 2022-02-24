Libya Yüksek Devlet Konseyi, Temsilciler Meclisi'nin anayasa beyannamesi değişikliğini reddetti - Son Dakika

Libya Yüksek Devlet Konseyi, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından anayasa beyannamesinde yapılan değişikliği reddettiğini açıkladı.

Konseyin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, TM'nin anayasa beyannamesinde yaptığı değişikliğin reddedildiği aktarıldı.

Konseyin, Anayasa değişikliğini oylamadan önce Meclis'e sunmak için TM'den ek süre istemesine rağmen TM'nin konseyin talebini göz ardı ederek değişikliği onayladığı kaydedilen açıklamada, bu nedenle, bu değişikliğin birçok usul ihlaliyle gölgelendiği aktarıldı.

Açıklamada, en geç 31 Mart'a kadar anayasal temel hazırlamak üzere konsey ile TM arasında ortak bir komite oluşturulması, daha sonra konsey ve TM arasında seçim yasaları üzerinde anlaşmaya varılması ve yürütme yetkisinde yapılacak herhangi bir değişikliğin "anayasal temelin ve seçim yasalarının oluşturulması tamamlanıncaya kadar" ertelenmesi önerisinde bulunuldu.

Konseyin açıklamasında, önerinin hedefinin gerçek bir uzlaşmaya varmak ve halkın seçimlerin acilen yapılması yönündeki taleplerini karşılamak olduğu vurgulandı.

TM Başkanı Akile Salih, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, meclis oturumuna katılan milletvekillerinin Anayasa beyannamesinin 30. maddesinin 12. fıkrasında değişiklik yapılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplanmıştı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçilmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söylemişti.