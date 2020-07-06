Libya Yüksek Devlet Konseyinden Vatiyye Hava Üssü'ne yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

Libya Yüksek Devlet Konseyi, Vatiyye Hava Üssü'ne düzenlenen hava saldırısını kınadı.



Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Libya Yüksek Devlet Konseyi, başkent Trablus'un güneybatısındaki Vatiyye Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıyı kınayan Libya Yüksek Devlet Konseyi, saldırının UMH güçlerinin ilerlemesini önlemek için gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, bu tür saldırıların ülkedeki barışı sağlama çabalarını engellemek için yapıldığı kaydedildi.



Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu ise yaptığı açıklamada, "Saldırı Hafter'i destekleyen milisler ve paralı askerler tarafından Hafter'in moralini yükseltmek için yapıldı. Hafter destekçileri Libya ordusunun ilerlemesine karşı olduklarını göstermek için böyle bir girişimde bulundu" dedi.



Öte yandan, Libya basınında resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde saldırının Hafter'i destekleyen ülkeler tarafından yapılmış olabileceği ifade edildi.



BAE iddiası



Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu sözcülerinden Abdulmalik El-Medeni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırının BAE'ye ait uçak tarafından düzenlendiğini iddia etti. El-Medeni, "Vatiyye Üssü'ne yönelik hava saldırısı, Mısır'ın Libya sınırı yakınlarındaki Sidi Barani Üssünden Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Mirage 2000-9 tipi uçaklarla düzenlendi" dedi.



Cumartesi gecesi Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne savaş uçakları tarafından hava saldırısı düzenlenmişti. - TRABLUS