Libya Yüksek Mahkemesi, Anayasa Dairesini yeniden faaliyete geçirdi - Son Dakika
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Libya Yüksek Mahkemesi, Anayasa Dairesini yeniden faaliyete geçirdi

19.08.2022 02:06
Libya Yüksek Mahkemesi, Anayasa Dairesini yeniden faaliyete geçirdi

Libya Yüksek Mahkemesi Genel Kurulu, yasalar ve anayasa değişiklikleri konusunda ihtilafları çözmek için 6 yıl önce kapatılan Anayasa Dairesini yeniden faaliyete geçirdiğini duyurdu.

Libya Yüksek Mahkemesi Genel Kurulu, yasalar ve anayasa değişiklikleri konusunda ihtilafları çözmek için 6 yıl önce kapatılan Anayasa Dairesini yeniden faaliyete geçirdiğini duyurdu.

Libya merkezli "Panorama" kanalının haberine göre, kararın ardından konuşma yapan Yüksek Mahkeme Başkanı Muhammed el-Hafi, "Oy birliği ile Anayasa Dairesinin tekrar faaliyete geçmesine karar verildi." dedi.

El-Hafi, Anayasa Dairesinin ülkedeki hiçbir siyasi oluşumun tarafını tutmayacağını ve anayasal kuralları destekleyeceğini söyledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi heyetlerinin son olarak haziran ayında Mısır'ın başkenti Kahire'de Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gerçekleştirdiği toplantılarda anayasal temelle ilgili uzlaşıya varılamamıştı.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkenin yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükumeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Başağa, 17 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde Trablus'a gelmiş ancak başkentteki silahlı çatışmalar nedeniyle aynı gün kentten ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Kaynak: AA

Kahire, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Yüksek Mahkemesi, Anayasa Dairesini yeniden faaliyete geçirdi - Son Dakika

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