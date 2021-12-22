ABD Büyükelçiliği, Libya seçimlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi - Son Dakika

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin ertelenmesi tartışmalarıyla ilgili endişesini ifade ederek, seçimlerin önündeki yasal ve siyasi engellerin bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "ABD, ülkelerinin geleceği için oy kullanmayı bekleyen Libyalıların endişesini ve hayal kırıklığını paylaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Libyalı yöneticilerin, seçimlerin önündeki tüm yasal ve siyasi engelleri bir an önce kaldırması gerektiği vurgulanarak, anlaşmazlığın taraflarına, başkent Trablus başta olmak üzere Libya'da gerginliğin dindirilmesi için gerekli adımları atması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca "Libya halkının barış ve güvenliğine zarar verecek ve istenmeyen sonuçlar doğuracak tek taraflı adımlar atmanın ve askeri konuşlandırmalar yapmanın şu an zamanı değil." ifadelerine yer verildi.

Başkentin Zaviye ve Bab bin Gaşir bölgelerinde dün ağır silahlı askeri araçlar konuşlandırılırken, bazı caddeler toprak dökülerek trafiğe kapatılmış, Sidre ve Tarik eş-Şuk bölgelerinde de askeri hareketlenmeler gözlenmişti.

Ülke medyasında da Trablus'un güneyindeki Zintan kentinden ağır silahlı kamyonetlerin başkente doğru ilerlediğini gösteren videolar paylaşılmıştı.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, bugün, 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesi önerisinde bulunmuştu.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.