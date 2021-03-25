Libyalı 8 yaşındaki çocuk, tümörü okuma aşkıyla yendi - Son Dakika

Libyalı 8 yaşındaki çocuk, tümörü okuma aşkıyla yendi

25.03.2021 10:53
Libyalı 8 yaşındaki çocuk, tümörü okuma aşkıyla yendi, System.String[]

Çocukluk çağı tümörlerinden agresif ve kötü huylu nöroblastoma hastası Libyalı 8 yaşındaki Roubine Malick Hadi Ageli, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde uygulanan multidisipliner tedaviyle hastalığını yenerken bu süreçte okuma yazmayı da öğrendi.

Çocukluk çağı tümörlerinden agresif ve kötü huylu nöroblastoma hastası Libyalı 8 yaşındaki Roubine Malick Hadi Ageli, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde uygulanan multidisipliner tedaviyle hastalığını yenerken bu süreçte okuma yazmayı da öğrendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastalığın yol açtığı pek çok sağlık sorununun yanı sıra yürüme yetisini de tamamen kaybeden Roubine Malick Hadi Ageli'nin ailesi, kızlarının hayatta kalması için ülkeleri Libya'da çözüm bulamayınca yurt dışında tedavi arayışına başladı. Türkiye'de Medipol Mega Üniversitesi'nde uygulanan tedavileri öğrenen aile, umut rotalarını İstanbul'a çevirdi.

Ageli, kemik iliği ve kemiklerinde yayılmış olan agresif seyirli kanser hastalığının tedavisi için geldiği Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hem şifa buldu hem de hastane odasında okuma yazmayı öğrendi. Roubine, pozitif enerjisi ve öğrenme tutkusuyla kendisine multidisipliner tedavi uygulayan doktorların da yüzünü güldürdü.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bölümü'nden tedavisini planlayan Prof. Dr. Murat Elli, tıbbi süreç hakkında şu bilgileri verdi:

"Çocukluk çağı tümörlerinden agresif ve kötü huylu nöroblastoma hastası Roubine Malick Hadi Ageli, yaygın sırt ağrısı ve yürüme bozukluğu ile bize başvurdu. Roubine'ye maalesef Libya'nın şartları nedeniyle çok uzun sürede bir tanı konulabilse de tedavi sürecine başlanamamış. Medipol'e geldiğinde hastamızın tümörünün omuriliğe basısı vardı. Hastamızda var olan yaygın hastalık boynundan omurganın her iki tarafına yaygın tümörler olmasıydı. Roubine'de agresif bir şekilde kemiklerinde ve kemik iliklerinde yaygındı. Hastanın tümörünün omiriliğe basısı, belinden aşağı tarafını hareket edememesine ve idrar kaçırmasına yol açtı. Nöroblastom tanısı sonrasında yaygın bir hastalık olduğu için önce kemoterapiye başlandı. Multidisipliner çalışarak omuriliğe basıyı azaltmak için beyin cerrahisi, tümörün hepsi çıkarılamayacağı için bası yapan kısımlarının çıkarılmasını sağladı. Uzun bir kemoterapi ve fizik tedavi süreci yaşandı."

"Roubine'nin pozitif ruh hali bu süreci daha hafif atlatmasını sağladı"

Hastanın geldiğinde ağrıları ve hareket kusuru nedeniyle çok büyük zorluk yaşadığını aktaran Elli, "Hastanedeki destek şartlarının iyi olması, ailenin çabası, fizik tedaviler, kemoterapiler, cerrahi sonrası izlem gaitasını ve idrarını yapamamasına yönelik birçok tedavi ile çok iyi cevap elde ettik." ifadelerini kullandı.

Roubine'nin pozitif ruh halinin bu süreci daha hafif atlatmasını sağladığını belirten Elli, şunları kaydetti:

"Roubine, enerji dolu, taklit yeteneği olan, şarkı söyleyen harika bir çocuk. Ama tüm hastaneyi etkileyen, tedavi aldığı sırada hasta odasında okuma ve yazma aşkıyla dolu olmasıydı. Her gün tedavi olurken çalışarak okumayı ve yazmayı öğrenmeyi başardı. Şu anda bacaklarını hareket ettirebilirken aparatlar yardımı ile yürütülebiliyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Kızımız şu anda remisyonda, yani hastalıksız ama tedavileri devam ediyor.

Roubine yaşama azmiyle, okuma ve resim tutkusuyla en tehlikeli tümöre karşı verdiğimiz mücadelede hepimiz için umut ışığı oldu. 6 ayı aşan zorlu tedavi sürecinde bile yaşıtları olan küçük kız çocukları gibi süslenmekten, okumayı öğrenmekten ve gülümsemekten hiç vazgeçmedi. Kızımızı, ülkesine sağlıklı bir şekilde uğurlamanın ümidini taşıyoruz."

"İyi ki Türkiye'de tedavi olduk"

Roubine Malick Hadi Ageli'nin babası Malick Ageli de Libya'da tedaviyi ve hastalığı öğrenebilmek için 2 ay harcadıklarını aktararak, "Uzun ve zor bir süreçten geçtik. Tanı çok zor konuldu. Hem onkoloji hem hematoloji gibi multidipliner bir tedavi gerektiğinden Türkiye'de bir doktora yönlendirildik. Bu hastalık ilk önce ağrılarla başladı. İlk önce sağ bacak, sonra sol bacak ve daha sonra bel üstü kısımlara kadar geldi. Roubine'nin öğretmeni okulda fark etmiş, 'doktora götürün, tedavi ettirin' dedi. Sonra hastalık büyüyerek ayaklarında ağrıdan daha fazla hareketsizliğe geçti, daha çok ilerlemeye başladı. Roubine, şimdi 8 yaşında eskisinden çok daha iyi. İyi ki Türkiye'de tedavi olduk."

Üniversite, Türkiye, Hastane, Libya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Libyalı 8 yaşındaki çocuk, tümörü okuma aşkıyla yendi - Son Dakika Ekonomi


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