Libyalı Bakanlardan "ortak koronavirüs" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libyalı Bakanlardan 'ortak koronavirüs' açıklaması - Son Dakika

Libyalı Bakanlardan "ortak koronavirüs" açıklaması

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) üç bakanı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle ilgili ortak açıklama yaptı.

Libyalı Bakanlardan

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) üç bakanı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle ilgili ortak açıklama yaptı.

Başkent Trablus'taki Başbakanlık binasında yapılan basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Sağlık Bakanı Uhmid bin Ömer ve Ulaştırma Bakanı Milat Matuk açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Seyyale halihazırda ülke dışındaki Libyalılarla ilgili bütün ülkelerdeki Büyükelçiliklerin gerekli çalışmaları başlattığını söyledi.

Başbakan Fayiz es-Serrac'ın Çin'den koronavirüsle mücadele konusunda yardım istediğini anlatan Seyyale, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine diplomatik temsilcilerin ülkeye girişlerinin devam edebileceğini ancak gelenlerin Sağlık Bakanlığının yapacağı kontrollerden geçirileceğini bildirdiklerini kaydetti.

- Türkiye'deki Libyalıların ülkeye dönüşleri konusu

Ulaştırma Bakanı Milat Matuk, Türkiye'deki Libyalıların ülkeye dönmesi konusunda Dışişleri Bakanlığı ile iş birliği yapılacağını aktardı.

Ülkeye giriş çıkışların 3 hafta boyunca durdurulduğunu hatırlatan Bakan Matuk, Libya dışında kalanların Tunus sınır kapısından kara yoluyla ülkeye giriş yapabileceklerini belirtti.

Libya'da koronavirüs vakası yok

Sağlık Bakanı Uhmid bin Ömer vatandaşları bakanlığın uyarılarını dikkate almaya çağırdı.

Bakanlık tarafından oluşturulan Hastalıklarla Mücadele Kurumunun koronavirüs önlemleri kapsamında ciddi bir çalışma başlattığını söyleyen Ömer, "Libya'da koronavirüs vakasına rastlanmadı ancak gerekli tüm tedbirleri aldık." ifadelerini kullandı.

Ömer ülkede koronavirüs vakasına rastlanmamış olmasının önlemler konusunda insanları rehavete sürüklememesi gerektiğini ifade ederek, ilgili diğer bakanlıklarla irtibat ve yardımlaşma halinde olduklarını vurguladı.

Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü         
16:48
Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı         
11:49
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi         
10:40
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti         
10:30
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi 18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi         
00:58
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 03:46:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libyalı Bakanlardan "ortak koronavirüs" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]