Üye Girişi
Libyalı darbeci general Hafter'in uçağı kısa süreliğine İsrail'e iniş yaptı - Son Dakika

Libyalı darbeci general Hafter'in uçağı kısa süreliğine İsrail'e iniş yaptı

15.01.2022 16:31
Libyalı darbeci general Hafter'in uçağı kısa süreliğine İsrail'e iniş yaptı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in uçağının 2 saatliğine İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in uçağının 2 saatliğine İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın Arapça servisi MAKAN'ın haberine göre, uluslararası hava trafiği gözlemcileri dün Hafter'e ait uçağın Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptığını gözlemledi.

Hafter'e ait uçağın 2 saat sonra havalimanından tekrar havalandığını belirten gözlemciler, uçakta kimlerin olduğu ve nereye gittiği konusunda bilgi vermedi.

Öte yandan, MAKAN'ın askeri muhabiri Itay Blumental, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hafter'e ait P4-RMA tipi özel jetin "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde diplomatik bir duraklamanın ardından" Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptığını yazdı.

Blumental, hava trafiğini takip etme konusunda uzman "Flight Radar" şirketinin fotoğraflarını kanıt olarak göstererek, uçağın iki saat sonra Güney Kıbrıs'a geri döndüğünü ifade etti.

YORUMLAR
500

Halife Hafter, Tel Aviv, İsrail, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libyalı darbeci general Hafter'in uçağı kısa süreliğine İsrail'e iniş yaptı - Son Dakika


CHP kurultayı ertelendi! Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek CHP kurultayı ertelendi! Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:19
Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı         
15:50
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı         
11:18
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!         
11:05
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52

Son Dakika Haberleri
16:17 Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan değeri belirlenemeyen altınlar fışkırınca yetkilileri aradı
16:16 Otizmli gencin köpeği silahla öldürüldü, mahalle birbirine girdi
16:14 Galatasaray'ın yeni hocası zor durumda kaldı! Kadrosunda ne atan var ne de tutan
16:13 Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'in eski yarışmacısı Tunahan'a iş teklif etti
16:06 Acun Ilıcalı'nın kızları, Kartalkaya tatili dönüşü trafik kazası geçirdi
16:05 Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti
16:04 Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi
15:48 Yeni transfer Visca ilk 11'de! Lider Trabzonspor, zorlu Sivasspor deplasmanında
15:37 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi
15:14 Yüzüne Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 16:38:35. #1.12#
SON DAKİKA: Libyalı darbeci general Hafter'in uçağı kısa süreliğine İsrail'e iniş yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement