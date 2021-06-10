LİBYALI DOKTORUN 200 BİN DOLARINI ZİMMETİNE GEÇİREN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

LİBYA uyruklu kalp cerrahı G.A.A.B'nin banka hesabındaki 200 bin dolarını zimmetine geçirdikleri iddiasıyla biri eski banka çalışanı altı şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Libya uyruklu kalp cerrahı G.A.A.B'nin banka hesabındaki 200 bin dolarının bilgisi dışında farklı hesaplara aktarıldığı şikayeti üzerine harekete geçti. Araştırma yapan ekipler, Müşteki G.A.A.B.'nin hesabında bulunan 200 bin dolar mevduatın bankanın eski çalışanı olan M.S. tarafından, irtibatlı olduğu kişilerin hesabına sonra da kendi hesabına gönderdiğini tespit etti. Dün saat 06.30'da İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge, dekont ve dijital dokümana el konuldu.