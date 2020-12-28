Libyalı gazeteciler, Milli Savunma Bakanı Akar'ın taraflara "kritik mesajlar" içeren ziyaretini yorumladı - Son Dakika

Libyalı gazeteciler, Milli Savunma Bakanı Akar'ın taraflara "kritik mesajlar" içeren ziyaretini yorumladı

28.12.2020 14:55
Libyalı gazeteciler, Milli Savunma Bakanı Akar'ın taraflara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Türk birliklerini denetlemek üzere 26 Aralık Cumartesi günü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının da bulunduğu üst düzey askeri heyetle Libya'ya yaptığı ziyaret, zamanlaması ve taraflara verdiği kritik mesajlar bakımından büyük...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Türk birliklerini denetlemek üzere 26 Aralık Cumartesi günü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının da bulunduğu üst düzey askeri heyetle Libya'ya yaptığı ziyaret, zamanlaması ve taraflara verdiği kritik mesajlar bakımından büyük önem taşıyor.

Akar ziyaret kapsamında Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve diğer yetkililerle görüştü.

Libyalı taraflar arasında müzakerelerin tıkandığı ve kritik bir eşiğe gelindiği bir dönemde Türkiye'den üst düzey askeri heyetin ziyareti, Trablus hükümetine destek olarak değerlendirilirken, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter için "gözdağı" olarak yorumlandı.

"Ziyaretle Hafter'e etkili mesaj verildi"

AA muhabirine konuşan Libyalı gazeteci yazar Musa Tehusai, ziyaretin iki nedenden dolayı önemli olduğunu ve bunlardan ilkinin Hafter'e verilen "etkili mesaj" olduğunu belirtti.

Tehusai, Libyalı taraflar arasında başlatılan müzakere süreçlerinin çıkmaza girdiğini ve Hafter'in hala Libya'nın askeri yönetimle idare edilmesi hayallerinden vazgeçmediğini ifade etti.

"Libya'da siyasi bir çözüm için sonuç alınma aşamasına gelindiği zaman Hafter tarafı sorun çıkarmaya başlıyor." diyen Tehusai, ziyareti önemli yapan ikinci nedenin ise Libya ekseninde uluslararası arenada yaşanan gelişmeler olduğuna dikkati çekti.

Tehusai, Fransa'nın Mısır aracılığıyla Libya'nın güney bölgelerinde etkili olmayı planladığını, bu nedenle Mısır'daki Abdulfettah es-Sisi yönetiminin "Libya'nın güneyine konsolosluk açmak için girişimlerde bulunduğunu" kaydetti.

"Ziyaret Hafter'e gözdağı niteliğindeydi"

Libyalı gazeteci Hamza Ahmed ise Hafter'in 24 Aralık Libya Egemenlik Günü münasebetiyle yaptığı konuşmadaki, "Tüm kuvvetlerimizi Libya'da bulunan Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum." ifadelerini hatırlattı.

Türk heyetinin ziyaretinin Hafter'in tehdit içeren sözlerinden iki gün sonra gerçekleştiğine dikkati çeken Ahmed, "Akar'ın ziyareti Hafter'e gözdağı niteliğindeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Hafter'in Trablus'a saldırı emri verdiği Nisan 2019'dan 2020 yılı haziran ayına kadarki dönemde özellikle Trablus ve ülkenin batısında yaşayan Libyalıların büyük bir hayal kırıklığına uğradığını vurgulayan Ahmed, Trablus'un rastgele atılan roketlerle hedef alındığını ve bunu Hafter milislerinin yaptığını söyledi.

Libya halkının yarısından fazlasının roket ve top sesleri altında yaşamaya mahkum edildiğini dile getiren Libyalı gazeteci, söz konusu saldırılarda yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini, kadınlar ve çocukların dahi hedef alındığını belirtti.

Ahmed, böyle bir dönemde Türkiye'nin Libyalılara destek verdiğini ifade ederek, "Libya halkı kendilerine acı yaşatanları da zor zamanlarında yanlarında duranları da asla unutmayacak." diye konuştu.

Akar'ın ziyaretinden bir gün sonra Trablus'a gelen Mısır heyeti

Son 6 yıldır Trablus'a resmi heyet göndermeyen Mısır'daki Sisi yönetimi, Türk askeri heyetinin başkentte temaslarda bulunduğu günün akşamı Trablus'a geldi.

Mısır heyetinin Trablus yönetiminden "ziyaretin gizli tutulmasını istediği" yerel basına yansıdı. Mısır heyetinin istihbarat ağırlıklı olması dikkati çekerken, medyaya yansıyan bilgilere göre, Mısır yönetimi yeni dönemde Trablus hükümeti ile iyi ilişkiler geliştirmeyi hedefliyor.

Ancak ziyaretin asıl hedefinin, Sirte kentinin batısında çatışmaların tekrar başlaması ihtimalini ve Trablus hükümetinin niyetini anlama gayreti olduğu konuşuluyor.

Hafter'in tehditlerinden iki gün sonra Akar'ın "kritik mesajlar" içeren temasları dikkati çekerken, Türkiye heyetinin ziyaretinin hemen akabinde 6 yıl aradan sonra Mısır'dan ilk resmi heyetin Trablus'u ziyaret etmesi, "Libya'nın yeni gelişmelere gebe olduğu" şeklinde yorumlanıyor.

Libyalı taraflar arasındaki görüşmeler tıkandı

Uluslararası toplum tarafından tanınan Fayiz es-Serrac hükümetinin idaresindeki ülkenin batısı ile Hafter'in kontrolündeki Bingazi merkezli ülkenin doğusu arasında üç farklı alanda görüşmeler yapılıyor.

BM öncülüğünde, Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumu" görüşmelerinden bir sonuç alınamadığı gibi ikiye bölünmüş parlamentonun birleştirilmesi girişimleri de başarısız oldu. 5+5 Askeri Komite görüşmelerinden de krizin çözümüne yönelik bir öneri çıkmadı.

Aralık, Libya, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libyalı gazeteciler, Milli Savunma Bakanı Akar'ın taraflara 'kritik mesajlar' içeren ziyaretini yorumladı - Son Dakika


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