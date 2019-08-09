Libyalı işadamını gasbeden şüpheliler yakalandı

Gasp anına dair güvenlik kamerası görüntüleri Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri İSTANBUL - Kendilerini polis olarak tanıtarak arama yaptıkları dükkandan 2 milyon 220 bin lira değerindeki dövizi gasp edip yakayı ele veren 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gasp anına dair güvenlik kamerası görüntüleri

Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri İSTANBUL - Kendilerini polis olarak tanıtarak arama yaptıkları dükkandan 2 milyon 220 bin lira değerindeki dövizi gasp edip yakayı ele veren 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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