Son Dakika Haberleri: Libyalı kadın vekilin kaçırılmasından Hafter sorumlu tutuldu
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Libyalı kadın vekilin kaçırılmasından Hafter sorumlu tutuldu

53 dakika önce

Libya'da Trablus merkezli Temsilciler Meclisi, kadın Milletvekili Siham Sergiva'nın kaçırılmasından ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sorumlu olduğunu ifade etti.

Libyalı kadın vekilin kaçırılmasından Hafter sorumlu tutuldu, System.String[]
Libya'da Trablus merkezli Temsilciler Meclisi, kadın Milletvekili Siham Sergiva'nın kaçırılmasından ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in sorumlu olduğunu ifade etti.
Trablus'taki Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Sergiva'nın kaçırılmasından Hafter'in sorumlu olduğu belirtildi.
Açıklamada, Bingazi'deki emniyet birimleri, meclis ve sivil toplum kuruluşlarından Sergiva'nın kurtarılması ve güvenliği için ciddi çaba sarf etmesi istendi.
Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), olayla ilgili yaptığı açıklamada, Hafter'in yönetimindeki Bingazi kentinden Sergiva'nın kaçırılmasını "farklı sesleri susturmak için başvurulan baskıcı uygulamaların artması" olarak değerlendirmişti.
Libya'daki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Milletvekili Sergiva, perşembe günü kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı bir grup tarafından, Bingazi'deki evinden kaçırılmıştı.
Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:25 Kaynak: AA
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