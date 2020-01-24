'Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika
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'Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son birkaç haftada yaşadıklarımız Libya için turnusol olmuştur.

'Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz', System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son birkaç haftada yaşadıklarımız Libya için turnusol olmuştur. Libyalı kardeşlerimizin barışı, huzuru için bu zor zamanlarında onların yanında olmaya devam edeceğiz."

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
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