'Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

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'Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son birkaç haftada yaşadıklarımız Libya için turnusol olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Son birkaç haftada yaşadıklarımız Libya için turnusol olmuştur. Libyalı kardeşlerimizin barışı, huzuru için bu zor zamanlarında onların yanında olmaya devam edeceğiz."
(İHA)
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