Üye Girişi
Libya'da Temsilciler Meclisine bağlı komiteden yürütme organının yeniden kurulması tavsiyesi - Son Dakika

Libya'da Temsilciler Meclisine bağlı komiteden yürütme organının yeniden kurulması tavsiyesi

28.12.2021 13:16
Libya'da Temsilciler Meclisine bağlı komiteden yürütme organının yeniden kurulması tavsiyesi

Libya'da Temsilciler Meclisine bağlı Seçim Süreci'ni Takip Komitesi, "mevcut otoritenin elde edemediği istikrarı sağlamak" amacıyla ülkedeki yürütme organının yeniden kurulması tavsiyesinde bulundu.

Libya'da Temsilciler Meclisine bağlı Seçim Süreci'ni Takip Komitesi, "mevcut otoritenin elde edemediği istikrarı sağlamak" amacıyla ülkedeki yürütme organının yeniden kurulması tavsiyesinde bulundu.

Komiteden, Libya Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ile başkent Trablus'ta düzenlenen toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Sayih'in cumhurbaşkanlığı seçimleri için nihai aday listesinin açıklanmasının neden mümkün olmadığının sebepleri hakkında bilgi verdiği kaydedilen açıklamada, "mevcut otoritenin elde edemediği istikrarı sağlamak" amacıyla ülkedeki yürütme organının (hükümet ve başkanlık konseyi) yeniden kurulması tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, seçim sürecinin başarılı olması ve sonuçlarının kabulünü güvence altına almak için süre ve aşama olarak uygulanabilir bir yol haritası belirleme çağrısı yapıldı.

Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kasım ayında yaptığı açıklamada, görevi sadece seçilmiş yeni hükümete devredeceğini bildirmişti.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi gereken başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

Temsilciler Meclisi, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

YORUMLAR
500

Temsilciler Meclisi, Tobruk, Aralık, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da Temsilciler Meclisine bağlı komiteden yürütme organının yeniden kurulması tavsiyesi - Son Dakika


Bıçakladığı genç yaşam savaşı verirken şu paşarken yaptığı paylaşım pes dedirtti: Sizce ben adam vurduktan sonra TikTok çekmiş miyimdir? Bıçakladığı genç yaşam savaşı verirken şu paşarken yaptığı paylaşım pes dedirtti: Sizce ben adam vurduktan sonra TikTok çekmiş miyimdir?         
14:57
Bombayı dört büyükler değil Kayseri patlattı! Süper Lig'de dengeleri bozacak transfer Bombayı dört büyükler değil Kayseri patlattı! Süper Lig'de dengeleri bozacak transfer         
14:52
2022 yılının en şanslı burçları belli oldu! İşte ''müthiş bir yıldı'' diyecek burçlar 2022 yılının en şanslı burçları belli oldu! İşte ''müthiş bir yıldı'' diyecek burçlar         
14:38
Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap         
14:26
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08

Son Dakika Haberleri
14:48 Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor
14:37 2022 yılının en şanslı burçları belli oldu! İşte ''müthiş bir yıldı'' diyecek burçlar
14:27 İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?
14:26 Son Dakika! İzmir'den sonra bir saldırı da İstanbul'da! Silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırı düzenledi
14:25 Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap
14:18 Binlerce ölü balığın kıyıya vurduğu baraj gölünde korkutan tablo!
14:16 Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı
14:10 Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu
14:07 NASA, ilahiyatçı işe alacak
13:58 Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 15:01:18. #1.11#
SON DAKİKA: Libya'da Temsilciler Meclisine bağlı komiteden yürütme organının yeniden kurulması tavsiyesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement